18 ноября, 09:31

Шесть попыток ВСУ выбраться из котла у Красноармейска закончились провалом

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военные отразили шесть атак ВСУ, предпринятых из района Гришино (Донецкая Народная Республика). Целью украинских подразделений было деблокирование их окруженной группировки в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Штурмовые группы продолжают зачистку противника в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк. В Минобороны заявили, что в результате отражения атак было уничтожено до 30 украинских военных.

Красноармейск является важным логистическим узлом в Донецкой Народной Республике. Установление полного контроля над этим городом имеет ключевое значение для стабилизации фронта в данном регионе.

Никита Никонов
