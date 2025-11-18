Российские военные отразили шесть атак ВСУ, предпринятых из района Гришино (Донецкая Народная Республика). Целью украинских подразделений было деблокирование их окруженной группировки в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Штурмовые группы продолжают зачистку противника в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк. В Минобороны заявили, что в результате отражения атак было уничтожено до 30 украинских военных.

Красноармейск является важным логистическим узлом в Донецкой Народной Республике. Установление полного контроля над этим городом имеет ключевое значение для стабилизации фронта в данном регионе.