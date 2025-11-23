Командование ВСУ бросило погибать до тысячи своих военных в котле в Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом пишет Mash. Войска противника там заблокированы, а из Киева не поступало никаких приказов к отступлению.

Киев оставил умирать своих боевиков. Видео © Telegram / Mash

ВСУ уже четыре дня не ведут пехотные атаки на Ровное — ключевое село оказалось в окружении ВС РФ. На севере Покровска российские солдаты практически завершили ликвидацию украинских боевиков, освободить осталось одну улицу. Бойцы ВСУ, которые смогли вырваться из котла, рассказывают, что их командиры не позаботились ни о какой обороне и кинули сослуживцев. А в Мирнограде на гарнизоны ВСУ стабильно раз в сутки прилетает ФАБ-3000, у противника нет шансов выбраться.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что украинские Вооружённые силы безвозвратно потеряли уже 500 тысяч человек. При этом столько же числятся ранеными. Нардеп подтвердил информацию об успехах РФ на фронте.