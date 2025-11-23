Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

23 ноября, 08:14

«Южане» раскрыли логово ВСУ в ДНР и ликвидировали всю группу

Российские военные из 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск обнаружили с воздуха место размещения украинских солдат в ДНР и нанесли по противнику удар. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе ведения воздушной разведки расчёты БПЛА обнаружили место размещения живой силы противника. После доразведки цель была поражена ударным беспилотником «Молния» 72-й омсбр. Уничтожено до шести военнослужащих противника», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские войска после установления контроля над Купянском в Харьковской области фактически окружили крупную группировку ВСУ, действующую на левом берегу реки Оскол. Бои продолжаются в районах Кучеровки, Куриловки и Купянска-Узлового.

Татьяна Миссуми
