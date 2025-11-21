ВС РФ замкнули кольцо вокруг украинской группировки после взятия Купянска

Российские войска после установления контроля над Купянском в Харьковской области фактически окружили крупную группировку ВСУ, действующую на левом берегу реки Оскол. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, освобождение города привело к оперативному окружению украинских подразделений, размещённых в районе Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Ковшаровки, а также ряда других населённых пунктов на левобережье Оскола. Продолжается зачистка прилегающих территорий и локальные боестолкновения.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Купянска. Он также сообщил, что под контролем российских сил находится более 80% территории Волчанска. В то же время Генштаб ВСУ официально факт потери Купянска не подтверждает, заявляя о проведении контрдиверсионных мероприятий.

Бои продолжаются в районах Кучеровки, Куриловки и Купянска-Узлового.

Справка: почему Купянск имеет стратегическое значение

Купянск — один из ключевых транспортных и логистических узлов Харьковской области. Город расположен на реке Оскол и служит важным железнодорожным и автодорожным хабом, связывающим восток региона с прифронтовыми территориями Луганской области.

С начала боевых действий Купянск неоднократно становился ареной ожесточённых столкновений. Его контроль позволяет стороне, удерживающей город, обеспечивать снабжение войск, переброску техники и усилений, а также оказывать давление на соседние направления — в том числе Волчанск и Сватово-Кременную линию.

Левобережье Оскола традиционно рассматривается как оборонительный рубеж ВСУ. Потеря Купянска значительно осложняет логистику украинских подразделений в этом районе и потенциально может привести к необходимости отхода или перегруппировки сил на других участках фронта.