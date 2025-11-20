Украинские солдаты не могут сдаться в плен в Купянске и Красноармейске из-за угроз ВСУ

Украинские военнослужащие в районе Купянска Харьковской области и Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР лишены возможности сдаться в плен из-за угрозы расстрела и атак беспилотников со стороны ВСУ. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Генерал пояснил, что российская сторона создала все необходимые условия для сдачи украинских солдат в плен. Он отметил, что многие военнослужащие в безвыходном положении готовы принять такое решение, однако не могут его реализовать. По словам Герасимова, командование ВСУ угрожает им расстрелом и уничтожением с помощью собственных беспилотников. При этом начальник Генштаба подчеркнул, что политическое руководство Украины не даёт своим войскам никаких указаний по этому вопросу.

«Эти условия созданы. И, учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают решение сдаться в плен, но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своих же войск не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счёт своим войскам не даёт», — отметил Герасимов.

Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. Президент поручил начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову доложить о создании условий для сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Путин подчеркнул важность обеспечения такой возможности, учитывая текущее положение украинских военных, и попросил генерала предоставить соответствующую информацию.