Военнослужащий 3-ей общевойсковой армии группировки «Южная» рассказал РИА «Новости» о случае, когда дрон ВСУ невольно вывел украинских солдат на позиции ВС РФ. Этот эпизод произошёл после того, как та же группировка сообщила о пленении группы ВСУ под Северском.

Боец уточнил, что четыре украинских военнослужащих якобы следовали за беспилотником, не имея чёткого понимания своего направления и цели, и таким образом вышли к российским позициям, попав в плен, сами не поняв, как это случилось. Он также отметил, что пленные солдаты демонстрируют крайнюю степень дезориентации как тактической, так и навигационной. По его оценке, в украинских подразделениях наблюдается «хаос», поскольку отсутствует необходимое взаимодействие между командирами и обмен информацией между различными частями.