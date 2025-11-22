Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 ноября, 06:37

Российский боец рассказал, как дрон ВСУ привёл украинских военных на позиции ВС РФ

Обложка © GigaChat

Военнослужащий 3-ей общевойсковой армии группировки «Южная» рассказал РИА «Новости» о случае, когда дрон ВСУ невольно вывел украинских солдат на позиции ВС РФ. Этот эпизод произошёл после того, как та же группировка сообщила о пленении группы ВСУ под Северском.

Боец уточнил, что четыре украинских военнослужащих якобы следовали за беспилотником, не имея чёткого понимания своего направления и цели, и таким образом вышли к российским позициям, попав в плен, сами не поняв, как это случилось. Он также отметил, что пленные солдаты демонстрируют крайнюю степень дезориентации как тактической, так и навигационной. По его оценке, в украинских подразделениях наблюдается «хаос», поскольку отсутствует необходимое взаимодействие между командирами и обмен информацией между различными частями.

Ранее в сети появилось редкое видео вывода группы военнослужащих Вооружённых сил Украины, взятых в плен, из населённого пункта Красноармейск в направлении тыла. Российский штурмовик, используя мотоцикл в качестве средства передвижения, зафиксировал на камеру колонну, включающую около 15 украинских солдат, которых конвоируют на внедорожных багги.

Оксана Попова
