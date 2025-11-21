Штурмовик снял на видео колонну ВСУшников, сдавшихся в плен в Красноармейске

В сети появилось редкое видео вывода группы военнослужащих Вооружённых сил Украины, взятых в плен, из населённого пункта Красноармейск в направлении тыла.

Конвой пленных ВСУ в Красноармейске. Видео © Telegram / Военкор Астрахань

Эти уникальные для широкой публики кадры были обнародованы военкором Дмитрием Астраханем через его канал в Telegram. Российский штурмовик, используя мотоцикл в качестве средства передвижения, зафиксировал на камеру колонну, включающую около 15 украинских солдат, которых конвоируют на внедорожных багги.

Примечательно, что съёмка велась в условиях хорошей видимости, что, по мнению наблюдателей, является необычным. Более того, и сами пленные, и бойцы ВС РФ, осуществлявшие сопровождение, демонстрировали полное отсутствие обеспокоенности возможными атаками дронов при передвижении по дороге. Этот аспект позволяет предположить, что активность вражеских операторов БПЛА на данном направлении была сведена к минимуму.

Ранее военнослужащий ВСУ, добровольно сдавшийся в плен, рассказал, что окружённые украинские подразделения в Красноармейске оказались перед выбором между капитуляцией и уничтожением, причём те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы. Он пояснил, что его группа занимала здание с минимальным контролем над одним входом, пока российские бойцы не провели обходной манёвр с применением гранат, что вынудило их капитулировать.