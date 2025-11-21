Россия и США


21 ноября, 08:30

Сдавшийся в плен под Красноармейском боец ВСУ рассказал, как его накормили россияне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rafal Olkis

Военнослужащий 42-й бригады ВСУ Александр Бойчук сообщил о своём пленении российскими бойцами группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. По его словам, путь к позиции занял двое суток. Он пробыл на месте около десяти минут, после чего попал в плен.

Бойчук рассказал, что его направили в блиндаж для наблюдения под Красноармейском. Вскоре после прибытия он и его сослуживцы были взяты в плен. По словам бойца, когда командование ВСУ осознало факт сдачи в плен, другие украинские солдаты попытались атаковать пленных, сбрасывая боеприпасы с дронов.

Российские солдаты предоставили пленному медицинскую помощь, обеспечили его едой и водой. Бойчук, призванный на службу военкоматом Одесской области, проходил подготовку в учебном центре. Там его обучали использованию зарубежного оружия, такого как польские автоматы Grot, чешские CZ, пистолеты «Браунинг» и американский бронетранспортёр Bradley.

Кроме того, он обратил внимание на присутствие иностранных военнослужащих, которые жили в более комфортных условиях, в отличие от украинских мобилизованных, размещённых в палатках.

«Это не наша война – это война … чужими мозгами, нашими руками истребляют просто нашу нацию. Американцы дают как бы помощь армии ВСУ, а на самом деле это идет всё Зеленскому в карманы, всему вышестоящему командованию нашему», — приводит пресс-служба Минобороны России слова военнопленного.

Ранее военнослужащий ВСУ, добровольно сдавшийся в плен, рассказал, что окружённые украинские подразделения в Красноармейске оказались перед выбором между капитуляцией и уничтожением, причём те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы. Он пояснил, что его группа занимала здание с минимальным контролем над одним входом, пока российские бойцы не провели обходной манёвр с применением гранат, что вынудило их капитулировать.

Наталья Демьянова
