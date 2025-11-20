«Шансов выжить не было»: Кадыров показал видео с пленным ВСУшником, которого насильно мобилизовали
В Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова появилось видео с украинским военнопленным, который рассказал о принудительной мобилизации. По словам пленного, его призвали в ВСУ без подготовки и сразу отправили на фронт. Он утверждает, что его мобилизацией занимались сотрудники ТЦК.
«На Харьковском направлении, в районе города Волчанск, слаженная работа подразделений «Ахмат-Запад» Минобороны, сотрудников ОМВД по Курчалоевскому району под командованием братьев Исмаила и Рустама Агуевых, а также военнослужащих 128-й бригады МО РФ принесла очередной результат. В окрестностях Волчанска был задержан украинский солдат Константин Грызлов», — написал Кадыров в подписи к видеозаписи.
На видео Грызлов рассказал о смертельной опасности, в которой он оказался, и поблагодарил Кадырова и его людей за то, что они вытащили его с того света.
Ранее военнослужащий ВСУ, добровольно сдавшийся в плен, рассказал, что окружённые украинские подразделения в Красноармейске (Покровске) оказались перед выбором между капитуляцией и уничтожением, причём те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы. Он пояснил, что его группа занимала здание с минимальным контролем над одним входом, пока российские бойцы не провели обходной манёвр с применением гранат, что вынудило их капитулировать.
