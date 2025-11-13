У окружённых подразделений ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) остался лишь выбор между сдачей в плен и ликвидацией. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Павел Сергеевский, добровольно сдавшийся в плен.

По его словам, те, кто не сдался, уже «все ликвидированы». Пленный признался, что выбрал жизнь, поэтому сложил оружие. Его группа удерживала здание, еле контролируя один из входов, пока российские бойцы не обошли их и не закинули гранату. После этого солдаты ВСУ приняли решение сдаться.

Пленный рассказал, что отправка на задание изначально воспринималась как «дорога в один конец». У его группы не было связи с командованием, которое приказало удерживать позиции и обещало, что через полдня-день «всё будет хорошо». Однако этого не произошло. Сергеевский посоветовал другим военным ВСУ сдаваться, чтобы получить шанс остаться в живых и вернуться к семьям.

Как ранее сообщалось, Армия РФ планомерно наступает в районе Красноармейска. Для развития успеха в город были переброшены дополнительные воинские подразделения и техника. Штурмовые группы продолжают последовательную зачистку городских кварталов. Поступление свежих сил позволит ускорить освобождение города, отмечают эксперты.