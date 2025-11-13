Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 ноября, 07:22

Битва за Красноармейск унесла жизни уже нескольких тысяч солдат ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в Красноармейске (украинское название — Покровск) группировку численностью в несколько тысяч человек. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооружённые формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери», — заявил он TАСС.

Кимаковский отметил, что лишь небольшая часть киевских сил успела отойти в город-спутник Димитров (украинское название — Мирноград).

Ранее сообщалось, что российские военные подразделения входят в Красноармейск (Покровск) для усиления наступательных операций и ускорения освобождения города. Судьба Красноармейска, как и Купянска, уже предопределена, а штурмовые подразделения последовательно продвигаются, осуществляя зачистку улиц и зданий. Вход военной техники в город свидетельствует о подходе свежих сил для усиления натиска, при этом операция проводится планомерно без излишней спешки.

Наталья Афонина
