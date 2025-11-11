Генерал оценил эпичное видео захода нашей армии в Покровск под прикрытием тумана
Обложка © Telegram / Русский тарантасъ
Российские военные входят в Красноармейск (Покровск) для усиления наступления и ускорения освобождения города. Об этом заявил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой, комментируя эпичное видео захода нашей армии в город под прикрытием тумана.
«Судьба Покровска, как и Купянска, фактически уже предопределена. Наши штурмовые подразделения сжимают кольцо и продвигаются от улицы к улице, от дома к дому. То, что наша техника въезжает в Покровск, говорит о том, что подходит свежая сила для усиления натиска и ускорения освобождения города», — сказал Липовой.
Генерал-майор добавил, что спешки при штурме Покровска нет. По его словам, планомерно продолжается продвижение и зачистка улиц со зданиями.
Ранее сообщалось, что российские военные приступили к финальной стадии операции по установлению контроля над Красноармейском. Согласно данным от военных корреспондентов, российские штурмовые подразделения продолжают наступать в городе. Их тактика, которая заключается в обходе многоэтажек с флангов и закреплении на восточных рубежах в промзоне, свидетельствует о подготовке к захвату крупного завода.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.