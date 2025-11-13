Россия и США
13 ноября, 09:58

Элитной бригаде ВСУ «‎Птахи Мадьяра» обломали крылья на двух ключевых фронтах

Командир бригады ВСУ «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр и с бойцами. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Роберт Бровди (Позывной Мадьяр)

Боеспособность элитного украинского подразделения беспилотной авиации «Птицы Мадьяра» значительно снизилась из-за существенных потерь личного состава и техники. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС.

«За последние полтора месяца потери у «Мадьяров» были особенно чувствительные — на Днепропетровщине, на Красноармейском направлении в особенности. Это сильно повлияло на их боеспособность», — сообщил советник главы Донецкой Народной Республики.

Подразделение «Птицы Мадьяра» («‎Птахи Мадьяра») считается одним из наиболее подготовленных и эффективных в составе ВСУ, специализируясь на операциях с применением беспилотников. Снижение боеспособности «‎элиты» украинских войск может оказать влияние на общую оперативную обстановку на соответствующих участках фронта.

Ранее Life.ru писал, что российские военные подразделения взяли под контроль населённые пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Группировка войск «Север» освободила Синельниково в результате решительных действий, а подразделения группировки «Восток» установили контроль над Даниловкой благодаря наступательным операциям.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
