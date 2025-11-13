Элитной бригаде ВСУ «Птахи Мадьяра» обломали крылья на двух ключевых фронтах
Командир бригады ВСУ «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр и с бойцами. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Роберт Бровди (Позывной Мадьяр)
Боеспособность элитного украинского подразделения беспилотной авиации «Птицы Мадьяра» значительно снизилась из-за существенных потерь личного состава и техники. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС.
«За последние полтора месяца потери у «Мадьяров» были особенно чувствительные — на Днепропетровщине, на Красноармейском направлении в особенности. Это сильно повлияло на их боеспособность», — сообщил советник главы Донецкой Народной Республики.
Подразделение «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадьяра») считается одним из наиболее подготовленных и эффективных в составе ВСУ, специализируясь на операциях с применением беспилотников. Снижение боеспособности «элиты» украинских войск может оказать влияние на общую оперативную обстановку на соответствующих участках фронта.
Ранее Life.ru писал, что российские военные подразделения взяли под контроль населённые пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Группировка войск «Север» освободила Синельниково в результате решительных действий, а подразделения группировки «Восток» установили контроль над Даниловкой благодаря наступательным операциям.
