13 ноября, 09:19

ВСУ бежали из Даниловки и Синельниково под натиском Армии России

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские военные освободили в зоне СВО населённые пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловка в Днепропетровской. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Синельниково Харьковской области», — говорится в сообщении.

Взять под контроль Даниловку удалось благодаря наступлению и активным действиям подразделений группировки войск «Восток».

А накануне Армия России полностью зачистила от ВСУ Сухой Яр в ДНР.

