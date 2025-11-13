ВСУ бежали из Даниловки и Синельниково под натиском Армии России
Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военные освободили в зоне СВО населённые пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловка в Днепропетровской. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Синельниково Харьковской области», — говорится в сообщении.
Взять под контроль Даниловку удалось благодаря наступлению и активным действиям подразделений группировки войск «Восток».
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.