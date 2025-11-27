Бойцы ВС России поразили склады и пункты управления БПЛА ВСУ

Российские войска за минувшие сутки поразили ключевые объекты военной инфраструктуры Украины. Соответствующее заявление распространило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что удары наносились по складам и центрам управления беспилотными летательными аппаратами. Также были поражены пункт спутниковой связи и объекты энергетики, которые использовались в интересах ВСУ. Огневое воздействие осуществлялось оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесено поражение складам и пунктам управления БПЛА, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска нанесли удары по цехам сборки и складам хранения беспилотников, а также другим военным объектам Украины в 156 районах. Высокоточное оружие применялось для поражения цеха по производству дронов большой дальности и безэкипажных катеров.