22 ноября, 09:50

Российские военные поразили цех сборки дронов ВСУ большой дальности

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские вооружённые силы нанесли удары по военным объектам Украины в 156 районах, включая цеха сборки и места хранения беспилотников. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны России.

Согласно информации военного ведомства, применение высокоточного оружия осуществлялось против цеха по сборке дронов большой дальности и безэкипажных катеров. Также были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины. Огневому воздействию подверглись районы временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

«Нанесено поражение цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах», — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли до 1295 военнослужащих
Ранее сообщалось, что корпорация «Уралвагонзавод» передала ВС РФ новую партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». На одной из машин была нанесена памятная надпись «За Кириллова!» в честь погибшего начальника войск РХБЗ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
