Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки составили до 1295 боевиков, следует из заявлений офицеров пресс-центров группировок войск Вооружённых сил России. Соответствующую информацию публикует Министерство обороны РФ.

«Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 385 военнослужащих», — доложил глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, со своей стороны, сообщил, что в зоне ответственности группировки противник потерял убитыми и ранеными до 220 бойцов.

Также до 220 военнослужащих ВСУ потеряли в ходе сражений с подразделениями группировки «Восток», заявил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.

«Всего за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих», — доложил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Иван Бигма.

Глава пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых отметил, что за последние 24 часа потери Вооружённых сил Украины составили до 175 бойцов.

«В результате действий артиллерии и подразделений беспилотных систем уничтожены до 75 военнослужащих», — заявил руководитель пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

Ранее Life.ru писал, что российские военнослужащие взяли в плен группу боевиков ВСУ в районе города Северск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате ошибки украинских командиров. Пленные боевики проходили службу в 81-й бригаде Вооружённых сил Украины. Когда российские бойцы обнаружили противника, то сперва подумали, что это диверсанты. Оказалось, что просто, не владея обстановкой, командиры отправили их на позиции, которые уже давно принадлежат РФ.