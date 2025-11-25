Минобороны доложило об ударах возмездия «Кинжалами» по военным целям на Украине

В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России российские войска нанесли массированный удар по военным целям на Украине, в ход пошли в том числе ракеты «Кинжал». Об этом доложили в Минобороны РФ 25 ноября.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными БПЛА, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения БПЛА дальнего действия», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, все цели были достигнуты, а назначенные объекты — полностью поражены. Удар стал прямым ответом на недавние атаки украинских БПЛА на российские города и инфраструктуру.

Напомним, минувшей ночью российская ПВО отразила одну из самых массированных атак ВСУ: с 23:00 до 7:00 дежурные расчёты перехватили 249 украинских дронов самолётного типа, атаковавших по нескольким направлениям — от приграничных районов до глубинных регионов страны. Этот налёт стал прямым поводом для ответного удара ВС РФ по украинской военной и энергетической инфраструктуре.