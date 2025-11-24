ПВО сбила 10 беспилотников над Москвой, а также Брянской и Калужской областями
Минобороны РФ: ПВО отразила попытку атаки в трёх регионах России
Обложка © Telegram / Минобороны России
Средствами противовоздушной обороны в период с 8:00 до 14:00 мск было уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, четыре дрона были сбиты над территорией Московского региона, при этом два из них летели в направлении Москвы. Еще три беспилотника уничтожены над Брянской областью и три — над Калужской областью.
А ранее российские войска нанесли масштабные удары по объектам на территории Украины, целями стали энергетические, транспортные и портовые объекты, которые использовались в интересах ВСУ.
