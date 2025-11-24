ПВО сбила 10 беспилотников над Москвой, а также Брянской и Калужской областями

Средствами противовоздушной обороны в период с 8:00 до 14:00 мск было уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, четыре дрона были сбиты над территорией Московского региона, при этом два из них летели в направлении Москвы. Еще три беспилотника уничтожены над Брянской областью и три — над Калужской областью.