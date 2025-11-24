152 цели: Смертоносный русский «квартет» обрушил мощь на порты и базы наёмников ВСУ
Российские войска накрыли инфраструктуру и базы наёмников ВСУ в 152 местах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side
Российские войска нанесли масштабные удары по объектам на территории Украины, целями стали энергетические, транспортные и портовые объекты, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом докладывает Минобороны РФ.
Под удар попали и склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников — всего в 152 районах. Для атаки задействовали «смертоносный русский квартет» – оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Ранее российские войска нанесли точные удары по танковому полигону и по местам дислокации украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.