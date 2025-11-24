Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 ноября, 10:00

152 цели: Смертоносный русский «квартет» обрушил мощь на порты и базы наёмников ВСУ

Российские войска накрыли инфраструктуру и базы наёмников ВСУ в 152 местах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Российские войска нанесли масштабные удары по объектам на территории Украины, целями стали энергетические, транспортные и портовые объекты, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом докладывает Минобороны РФ.

Под удар попали и склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников — всего в 152 районах. Для атаки задействовали «смертоносный русский квартет» – оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

ВС РФ нанесли массированные удары «Градом» по Купянску-Узловому

Ранее российские войска нанесли точные удары по танковому полигону и по местам дислокации украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Андрей Бражников
