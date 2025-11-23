Российские войска нанесли точные удары по танковому полигону и по местам дислокации украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области. Такие данные привёл в соцсети координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Одесская область. Прилёты по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов», — говорится в тексте.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на Харьковском направлении, в районе Купянска, целые подразделения Вооружённых сил Украины демонстрируют готовность сдаться в плен.