Армия России сровняла с землёй танковый полигон в Одесской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска нанесли точные удары по танковому полигону и по местам дислокации украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области. Такие данные привёл в соцсети координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Одесская область. Прилёты по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов», — говорится в тексте.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на Харьковском направлении, в районе Купянска, целые подразделения Вооружённых сил Украины демонстрируют готовность сдаться в плен.
