Подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступательную операцию в Димитрове Донецкой Народной Республики. За последние сутки штурмовые отряды 51-й армии освободили 22 здания в различных районах города.

Как сообщает Минобороны России, боевые действия ведутся в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Военное ведомство подчеркивает успешное продвижение российских подразделений в этом направлении.

Ранее Life.ru писал, что российские военнослужащие взяли в плен группу боевиков ВСУ в районе города Северск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате ошибки украинских командиров. Пленные боевики проходили службу в 81-й бригаде Вооружённых сил Украины.