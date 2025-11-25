Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 05:07

Система ПВО за ночь сбила 249 украинских дронов над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Российская система ПВО ночью 25 ноября отразила одну из самых массированных атак ВСУ. С 23:00 до 7:00 дежурные расчёты поэтапно гасили массовый налёт украинских беспилотников и в итоге перехватили 249 дронов самолётного типа. Атака шла сразу по нескольким направлениям от береговой линии до глубины регионов, сообщили в Минобороны страны.

Больше всего целей сбили над Чёрным морем – 116 аппаратов. Ещё 76 дронов уничтожили в небе над Краснодарским краем. В Крыму ПВО сбила 23 дрона, в Ростовской области – 16, в Брянской – семь. По четыре БПЛА пришлись на Курскую область и акваторию Азовского моря. Над Белгородской областью зафиксировали два сбитых дрона, над Липецкой – один.

Шесть человек ранены при одной из самых масштабных атак ВСУ на Краснодарский край
Шесть человек ранены при одной из самых масштабных атак ВСУ на Краснодарский край

Ранее Life.ru писал, что число погибших после ночной атаки БПЛА на Ростовскую область увеличилось до трёх человек. Двое пострадавших скончались в больнице, о чём сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar