25 ноября, 03:46

Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до трёх

Обложка © Life.ru

В ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область погибли ещё два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На данный момент число погибших возросло до трёх человек.

«К сожалению, врачам не удалось спасти ещё двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — написал губернатор в Telegram-канале.

Власти региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщал Life.ru, в регионе сформировали оперативные группы, которые с утра начнут проверять повреждения на земле и оценивать масштабы ущерба. Всем пострадавшим гарантируют необходимую поддержку, включая медицинскую помощь и компенсационные выплаты.

