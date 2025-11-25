В Таганроге число пострадавших в результате атаки БПЛА выросло до 10, один погиб
Обложка © Life.ru
Число пострадавших в результате ночной атаки на Таганрог увеличилось до десяти человек. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, один человек погиб, восемь были доставлены в медицинские учреждения, ещё двоим помощь оказана на месте.
Сформированы оперативные группы, которые с утра начнут фиксировать повреждения имущества и оценивать масштабы ущерба. Всем пострадавшим гарантирована необходимая поддержка, включая медицинскую помощь и компенсационные выплаты.
Ранее Life.ru писал, что во время атаки БПЛА на Новороссийск были повреждены четыре жилых здания, включая один частный дом. Позднее их число выросло до семи. Как минимум четыре человека пострадали.
