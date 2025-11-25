До четырёх возросло число пострадавших от атаки БПЛА на Новороссийск

В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены уже пять многоквартирных и два частных дома. Число получивших ранения выросло до четырёх, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«По двум адресам в многоквартирных домах падение фрагментов беспилотников вызвало пожары. В настоящее время идут работы по их ликвидации. Повреждения затронули несколько квартир», — сказано в сообщении оперштаба.

По предварительной информации, среди жителей домов нет пострадавших. Специальные и экстренные службы работают на всех местах происшествий.

Осколки при падении фрагментов БПЛА на частный дом ранили местного жителя. Его госпитализировали для получения медицинской помощи. Также пострадали ещё два человека. Один мужчина получил ранения средней степени тяжести, другой — лёгкие травмы. Обоих также оперативно госпитализировали и оказывают необходимую помощь.

Этой же ночью в Ростовской области трое человек получили ранения в результате атаки БПЛА. В Таганроге, по предварительным данным, повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме на улице Инструментальной. Также пострадали припаркованные автомобили.