Обломки украинских дронов упали в центре Краснодара
Обложка © GigaChat
В центральной части Краснодара обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов, упавшие рядом с многоквартирным домом. Об этом сообщает оперштаб региона.
В результате происшествия повреждены оконные конструкции в трёх зданиях — двух жилых домах и офисном центре. На месте работают экстренные службы.
Этой ночью враг активно пытается атаковать Краснодарский край. Ранее сообщалось, что в Новороссийске падение обломков беспилотников привело к повреждению четырёх жилых зданий: одного частного и трёх многоквартирных. А в селе Кабардинка под Геленджиком в ходе атаки БПЛА мужчина получил травмы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.