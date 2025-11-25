Россия и США
25 ноября, 00:31

Обломки украинских дронов упали в центре Краснодара

Обложка © GigaChat

В центральной части Краснодара обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов, упавшие рядом с многоквартирным домом. Об этом сообщает оперштаб региона.

В результате происшествия повреждены оконные конструкции в трёх зданиях — двух жилых домах и офисном центре. На месте работают экстренные службы.

Этой ночью враг активно пытается атаковать Краснодарский край. Ранее сообщалось, что в Новороссийске падение обломков беспилотников привело к повреждению четырёх жилых зданий: одного частного и трёх многоквартирных. А в селе Кабардинка под Геленджиком в ходе атаки БПЛА мужчина получил травмы.

