24 ноября, 22:38

Мужчина пострадал после атаки БПЛА на Геленджик

В селе Кабардинка под Геленджиком мужчина получил травмы в результате атаки БПЛА. Кроме того, два частных дома оказались повреждены. Об этом проинформировал оперативный штаб по Краснодарскому краю.

«Он получил ранение ноги ниже колена. Угрозы жизни нет», — сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Медицинскую помощь пострадавшему оказали в одной из больниц города.

Кроме того, по другому адресу из-за падения обломков возник пожар. Оперативные службы активно занимаются его ликвидацией. В оперштабе добавили, что все экстренные и специальные службы работают на местах происшествий.

Украинский БПЛА повредил многоэтажный дом в Новороссийске
Украинский БПЛА повредил многоэтажный дом в Новороссийске

Ещё один мужчина получил ранения при падении обломков БПЛА на дом в Новороссийске. Также обломки дрона попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Лия Мурадьян
