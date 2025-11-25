Мужчина получил ранения при падении обломков БПЛА на дом в Новороссийске

В Новороссийске мужчина получил ранения из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на частный дом. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Пострадавшего госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – уточнили в оперштабе.

Как добавил мэр города Андрей Кравченко, обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры. На месте работают специальные и экстренные службы. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям оперативных служб. На базе школы № 29 развёрнут пункт временного размещения.

Дом в Новороссийске повреждён после атаки БПЛА. Видео © Telegram / SHOT

Ранее Life.ru писал, что в Новороссийске беспилотник повредил многоэтажный жилой дом. Осколки затронули угловую квартиру на верхнем этаже и припаркованные рядом автомобили. Из-за вмешательства хакеров в систему городского оповещения жители получили ложные предупреждения о химической и радиоактивной угрозе, что не соответствует действительности.