ПВО уничтожила 31 украинский БПЛА над Россией за три часа

В ходе вечернего дежурства с 20:00 до 23:00 по московскому времени расчётами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество воздушных целей нейтрализовано над акваторией Чёрного моря (17 единиц) и над Азовским морем (шесть БПЛА). Над территорией Республики Крым сбито три беспилотника, над Курской областью — два летательных аппарата. По одному БПЛА уничтожено над Брянской и Белгородской областями и Краснодарским краем.

А с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов — 14 — перехватили в Московском регионе, из них восемь направлялись прямо на столицу.