Средства ПВО сбили 40 украинских дронов над пятью регионами России

С 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Наибольшее количество дронов — 14 — было перехвачено над территорией Московского региона, из них 8 летели непосредственно на столицу. Также средства ПВО сработали над Республикой Крым (10 БПЛА), акваторией Чёрного моря (9), Брянской (3) и Калужской (3) областями, а также над Курской областью (1).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в небе над столицей был сбит десятый БПЛА за день. На местах падения обломков работают спасатели, проводится обследование территорий. По последним данным, жертв и разрушений нет, ситуация находится под контролем.