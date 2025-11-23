40 дронов ВСУ сбили над Чёрным морем, Крымом и Белгородской областью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
С 13:00 до 20:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, 26 дронов были сбиты над акваторией Чёрного моря, 8 — над территорией Республики Крым и ещё 6 — над Белгородской областью.
Ранее в тот же день в небе над Архангельской областью были сбиты два украинских беспилотника — это первый случай атаки такого рода на регион за всё время проведения специальной военной операции. Инцидент произошёл в первой половине дня, в рамках общей волны воздушных атак, в ходе которой за четыре часа ПВО уничтожили 10 БПЛА: кроме Архангельской области, цели фиксировались также в Белгородской области, над Московским регионом и Калужской областью.
