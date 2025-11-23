Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 ноября, 17:19

Женщина получила ранения при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Обложка © Life.ru

ВСУ продолжают массированные атаки с применением дронов на населённые пункты Белгородской области — в результате одного из ударов по движущемуся автомобилю в Шебекинском округе пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском округе в селе Муром в результате атаки дрона на движущийся автомобиль женщина получила баротравму, а также множественные слепые осколочные ранения головы», — сказал Гладков, добавив, что транспортное средство получило повреждения.

Удары беспилотников были также в Белянке, Безлюдовке, Графовке, Отрадном, Майском, Грайвороне, Дорогощи, Грушевке, Долгом и Зозулях. В этих населённых пунктах зафиксированы повреждения жилых домов, складских помещений, автомобилей и инженерной инфраструктуры, включая перебитую газовую трубу в селе Зозули.

Гладков: От действий ВСУ погибло более 400 мирных жителей Белгородской области
Сегодня ВСУ вновь ударили по Белгородской области. На этот раз беспилотник ВСУ направлялся к многоквартирному жилому дому в посёлке Дубовое. Осколками повредило фасад здания, окна и автомобили, припаркованные во дворе. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Александра Мышляева
