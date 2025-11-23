Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА в Дубовом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Вооружённые силы Украины нанесли удары беспилотниками по трём муниципалитетам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив, что предварительно жертв и пострадавших удалось избежать.
«В посёлке Дубовое Белгородского округа беспилотник ударил по многоквартирному дому — повреждены фасад и остекление. Кроме того, посечены окна, фасад социального объекта и два автомобиля», — написал глава региона.
В Грайворонском округе в селе Косилово в результате атаки повреждена кровля на одном из зданий сельхозпредприятия. В селе Луговка после сброса взрывного устройства с дрона пострадали два автомобиля.
В хуторе Рябики Валуйского округа FPV-дрон вызвал возгорание кровли частного дома. Пожар оперативно потушили. Сейчас спасательные службы и местные власти уточняют масштабы ущерба и оценивают потребность в восстановительных работах.
Ночью над Рязанской областью также был сбит украинский беспилотник. Обломки упали на территорию промышленного предприятия и вызвали возгорание, которое быстро ликвидировали. Пострадавших нет, ведётся оценка ущерба.
