Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгородской области

Вооружённые силы Украины нанесли удары беспилотниками по трём муниципалитетам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив, что предварительно жертв и пострадавших удалось избежать.

«В посёлке Дубовое Белгородского округа беспилотник ударил по многоквартирному дому — повреждены фасад и остекление. Кроме того, посечены окна, фасад социального объекта и два автомобиля», — написал глава региона.

В Грайворонском округе в селе Косилово в результате атаки повреждена кровля на одном из зданий сельхозпредприятия. В селе Луговка после сброса взрывного устройства с дрона пострадали два автомобиля.

В хуторе Рябики Валуйского округа FPV-дрон вызвал возгорание кровли частного дома. Пожар оперативно потушили. Сейчас спасательные службы и местные власти уточняют масштабы ущерба и оценивают потребность в восстановительных работах.

Ночью над Рязанской областью также был сбит украинский беспилотник. Обломки упали на территорию промышленного предприятия и вызвали возгорание, которое быстро ликвидировали. Пострадавших нет, ведётся оценка ущерба.