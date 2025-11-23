Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 11:37

Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгородской области

Последствия атаки БПЛА в Дубовом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки БПЛА в Дубовом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины нанесли удары беспилотниками по трём муниципалитетам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив, что предварительно жертв и пострадавших удалось избежать.

«В посёлке Дубовое Белгородского округа беспилотник ударил по многоквартирному дому — повреждены фасад и остекление. Кроме того, посечены окна, фасад социального объекта и два автомобиля»,написал глава региона.

В Грайворонском округе в селе Косилово в результате атаки повреждена кровля на одном из зданий сельхозпредприятия. В селе Луговка после сброса взрывного устройства с дрона пострадали два автомобиля.

В хуторе Рябики Валуйского округа FPV-дрон вызвал возгорание кровли частного дома. Пожар оперативно потушили. Сейчас спасательные службы и местные власти уточняют масштабы ущерба и оценивают потребность в восстановительных работах.

Отражена воздушная атака на Москву, сбито уже три БПЛА
Отражена воздушная атака на Москву, сбито уже три БПЛА

Ночью над Рязанской областью также был сбит украинский беспилотник. Обломки упали на территорию промышленного предприятия и вызвали возгорание, которое быстро ликвидировали. Пострадавших нет, ведётся оценка ущерба.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar