Отражена воздушная атака на Москву, сбито уже три БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ещё одном сбитом БПЛА на подлёте к Москве. Об отражении атаки он проинформировал жителей и гостей столицы в своём телеграм-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё одно беспилотное средство, летевшее на Москву», — написал градоначальник и уточнил, что на месте падения обломков вражеского БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил около 3:30 утра. О каких-либо повреждениях или пострадавших не указывалось. Спустя три часа Собянин сообщил об уничтожении второго летевшего в сторону столицы беспилотника.
