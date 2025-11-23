Атака на Шатурскую ГРЭС: Налёт вызвал пожар и переключение на резервные линии

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что 23 ноября утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов ВСУ сбила ПВО, несколько упали на территорию станции, вызвав пожар.

«Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — информирует губернатор.

По словам губернатора, электроснабжение города не пострадало — переключение на резервные линии провели сразу. Чтобы поддержать тепло в домах, в округ направили передвижные блочно-модульные котельные.

Все службы работают на месте, подчеркнул Воробьёв. Ситуация под контролем, угрозы для жителей нет.

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над девятью регионами страны и над акваторией Чёрного моря. В четырёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности воздушного движения. Рейсы были приостановлены в двух воздушных гаванях Краснодарского края, а также в Тамбовской и Ярославской областях.