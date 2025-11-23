Россия и США
23 ноября, 05:01

Расчёты ПВО сбили 75 украинских дронов над российскими регионами за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские системы противовоздушной обороны за ночь перехватили 75 украинских беспилотников над девятью регионами страны и над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Наибольшее число сбили над Чёрным морем — 36 дронов, 10 — над территорией Республики Крым, девять — в Брянской области, семь — в Воронежской области. В Краснодарском крае ликвидировали четыре беспилотника, в Смоленской области — три, по два аппарата сбили в Московской и Белгородской областях. По одному БПЛА перехвачено над Калужской и Рязанской областями.

А ранее стало известно, что власти Флориды задействуют в масштабных военных учениях свыше пятисот китайских беспилотников, которые ранее были изъяты у владельцев. Как отмечается в СМИ, военные будут отрабатывать по ним стрельбу из дробовиков. Трёхдневные манёвры будут проводиться в декабре в рамках общегосударственной программы по развитию системы противодействия дронам.

