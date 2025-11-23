Свыше 500 конфискованных китайских дронов отправят на военные учения во Флориду

Власти Флориды задействуют в масштабных военных учениях свыше пятисот китайских беспилотников, которые ранее были изъяты у владельцев. Как сообщает агентство Bloomberg, американские военнослужащие будут отрабатывать на них стрельбу из дробовиков.

Согласно информации агентства, эти БПЛА, конфискованные на основании спорного нормативного акта, изначально планировалось утилизировать на мусоросжигательном заводе. Однако технику удалось спасти от уничтожения. Было принято решение передать её Командованию специальных операций США (SOCOM) для тренировок по ликвидации воздушных целей.

В декабре эти беспилотники применят в рамках трёхдневных манёвров, где военнослужащие будут практиковаться в их отстреле. Данное мероприятие станет частью общегосударственной программы по развитию системы противодействия дронам. Предстоящие учения обещают стать самыми масштабными в истории США в данной категории.