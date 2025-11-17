Россия и США
17 ноября, 01:58

В Пентагоне назвали беспилотники угрозой человечеству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

По оценке министра армии Соединённых Штатов Дэниела Дрисколла, беспилотные летательные аппараты создают вызов глобального масштаба, сопоставимый с угрозой самому существованию человеческой цивилизации. В качестве аргумента он привёл опыт боевого применения дронов в украинском конфликте.

«Это угроза всей жизни человечества. То, что происходит на Украине, то, что происходит в России, если посмотреть на скорость и масштаб разрушений, которые могут быть вызваны беспилотниками, мы, как федеральное правительство, должны возглавить решение этого (вопроса. — Прим. Life.ru)», — заявил он в интервью телеканалу CBS.

Дрисколл также добавил, что при администрации Дональда Трампа США начали активно ликвидировать свое отставание в сфере беспилотных технологий.

Ранее Пентагон заявил о планах превзойти Китай в производстве дронов. Для достижения этой цели Вашингтон планирует активно стимулировать частный сектор в данной области. Армия США будет производить ключевые компоненты для БПЛА на своих базах и предоставлять их частным компаниям для закупки.

