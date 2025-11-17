США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

В восточной части Тихого океана американские военные нанесли авиаудар по судну, предположительно, перевозившему наркотические вещества. Об этом сообщило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM). В ведомстве заявили, что операция была проведена по распоряжению министра обороны Пита Хегсета.

«Пятнадцатого ноября по указанию министра войны Пита Хегсета объединённая оперативная группа «Южное копьё» нанесла кинетический удар по судну, принадлежащему террористической организации. Разведка подтвердила, что судно участвовало в незаконной контрабанде наркотиков», — говорится в официальном заявлении.

По информации USSOUTHCOM, в результате удара были уничтожены три человека, находившиеся на борту судна, которое подозревается в перевозке наркотиков.

Ранее американские военные атаковали судно в Карибском море, которое, по предварительной информации, перевозило наркотические вещества. Это был первый случай в регионе, когда после удара по подобному судну остались выжившие. Детали проведенной операции, включая данные о типе судна и порте его отправления, не были раскрыты. Судьба уцелевших членов экипажа также осталась неизвестной.