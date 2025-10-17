Военные США атаковали судно в Карибском море, перевозившее наркотики

Американские военные нанесли удар по судну, которое, по предварительным данным, перевозило наркотики в Карибском море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в США.

Инцидент стал первым случаем с начала операций США в Карибском регионе, когда после удара по подобным судам остались выжившие. Подробности операции, а также судьба уцелевших членов экипажа пока не раскрываются. Американские военные не уточняют, какой именно тип судна был поражён и из какого порта оно вышло.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удар по судну, подозреваемому в перевозке наркотиков, в международных водах Карибского моря недалеко от побережья Венесуэлы. По его словам, приказ о ликвидации цели был отдан министром обороны по поручению главы государства, а сама операция проводилась против организации, занимающейся наркоторговлей в зоне ответственности американских вооружённых сил.