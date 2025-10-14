Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 19:27

Трамп: США в Карибском море ударили по судну, которое перевозило наркотики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американские военные нанесли удар по судну, подозреваемому в перевозке наркотиков, в международных водах Карибского моря недалеко от Венесуэлы. Об этом в своей социальной сети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«В соответствии с моими постоянными полномочиями в качестве главнокомандующего, сегодня утром военный министр отдал приказ о нанесении смертельного кинетического удара по судну, принадлежащему к террористической организации, которая занимается торговлей наркотиков в зоне ответственности командования Вооружённых сил США, недалеко от побережья Венесуэлы», — написал он.

По словам американского лидера, в результате атаки погибли все шестеро наркоторговцев, находившихся на борту судна. Трамп охарактеризовал цель как принадлежащую террористической группировке, занимающейся наркобизнесом.

Ранее Трамп уведомил Конгресс о том, что страна находится в состоянии «вооружённого конфликта» с наркокартелями. Данная мера открывает для верховного главнокомандующего путь к получению особых военных полномочий. На практике США уже не впервые применяют свою армию для ударов по объектам наркокартелей в Латинской Америке: в сентябре был уничтожен катер с наркогрузом у берегов Доминиканской Республики, а в октябре — другое судно с запрещёнными веществами вблизи Венесуэлы.

Александра Мышляева
