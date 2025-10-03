Трамп объявил о начале войны

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что Соединённые Штаты находятся в состоянии «вооружённого конфликта» с наркокартелями. Согласно информации New York Times, такое решение позволяет президенту претендовать на чрезвычайные полномочия военного времени.

Юристы поясняют, что признание ситуации вооружённым конфликтом даёт правительству законные основания на ликвидацию членов картелей без непосредственной угрозы с их стороны, их задержание на неопределённый срок без суда. Этот шаг значительно расширяет оперативные возможности администрации в борьбе с наркотрафиком.

Ранее Венесуэла сообщила о военной провокации у своих берегов, где системы ПВО зафиксировали не менее пяти американских боевых самолётов. Президент Николас Мадуро распорядился подготовить ответные меры, а министерство обороны страны охарактеризовало инцидент как угрозу национальному суверенитету