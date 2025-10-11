Валдайский форум
11 октября, 00:18

Хегсет учредил подразделение по борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photos_Footage_11111

Глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил о создании в зоне ответственности южного командования Соединённых Штатов подразделения по борьбе с наркотрафиком.

«По поручению президента Министерство войны учреждает новый специальный отдел по борьбе с наркотиками в зоне ответственности южного командования», — написал шеф Пентагона у себя на странице в соцсети Х.

Южное командование США отвечает за операции Вооружённых сил в Карибском бассейне и Южной Америке. По словам Хегсета, деятельность спецотдела будет направлена на уничтожение картелей в данном регионе.

Лавров осудил США за нарковойну против Венесуэлы
Ранее американский президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что страна находится в состоянии «вооружённого конфликта» с наркокартелями. Такое решение позволяет главе государства претендовать на чрезвычайные полномочия военного времени. В последнее время американская сторона неоднократно применяла свои Вооружённые силы для нанесения ударов по судам наркокартелей в Латинской Америке. Так, в сентябре ВС США атаковали быстроходный катер, перевозивший партию наркотиков, у берегов Доминиканской Республики. В начале октября удару подверглось судно, перевозившее запрещённые вещества в международных водах вблизи Венесуэлы.

Виталий Приходько
