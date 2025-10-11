Хегсет учредил подразделение по борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке

Глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил о создании в зоне ответственности южного командования Соединённых Штатов подразделения по борьбе с наркотрафиком.

«По поручению президента Министерство войны учреждает новый специальный отдел по борьбе с наркотиками в зоне ответственности южного командования», — написал шеф Пентагона у себя на странице в соцсети Х.

Южное командование США отвечает за операции Вооружённых сил в Карибском бассейне и Южной Америке. По словам Хегсета, деятельность спецотдела будет направлена на уничтожение картелей в данном регионе.