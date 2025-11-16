Крупнейший в мире авианосец США вошёл в Карибское море на фоне эскалации с Венесуэлой

Авианосная ударная группа США во главе с USS Gerald R. Ford зашла в акваторию Карибского моря на фоне эскалации с Венесуэлой. О перемещении своих сил официально проинформировали представители Военно-морских сил Соединённых Штатов.

Как следует из заявления командования, крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford прошёл через пролив Анегада и вошёл в Карибское море 16 ноября. На борту судна, экипаж которого насчитывает около четырёх тысяч человек, базируются десятки тактических самолётов. Решение о переброске данной группировки было принято ещё в конце октября, когда шеф Пентагона Пит Хегсет отдал распоряжение передать её в оперативное подчинение Южному командованию США.

Ранее сообщалось, что Лондон приостановил обмен с Вашингтом разведданными о подозрительных судах, находящихся в акватории Карибского моря. По имеющимся сведениям, такое решение было принято из-за нежелания Британии быть причастной к возможным силовым акциям американских военных против морских целей.