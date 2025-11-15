Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 05:06

Трамп решил, как США будут действовать в отношении Венесуэлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже определился с тем, какие шаги Вашингтону стоит предпринять в отношении Венесуэлы. На вопрос журналистов о деталях он махнул рукой и сказал, что «не может рассказать», но решение у него «полностью сформировано».

Республиканец добавил, что Белый дом, по его словам, «сделал огромный рывок» в борьбе с наркотрафиком. Что именно изменится в политике США и насколько жёстким окажется новый подход, амеркианский лидер раскрывать не стал.

Пит Хегсет объявил о старте операции против наркокартелей в Латинской Америке
Пит Хегсет объявил о старте операции против наркокартелей в Латинской Америке

Ранее Life.ru писал, что Минюст США фактически развязал руки американским военным, разрешив им атаковать суда у берегов Венесуэлы без риска оказаться под судом. В секретной записке говорится, что бойцы освобождаются от ответственности даже в случае гибели мирных людей. Власти объясняют это тем, что такие удары проходят в рамках законов вооружённых конфликтов и направлены против перевозчиков наркотиков.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar