13 ноября, 23:23

Пит Хегсет объявил о старте операции против наркокартелей в Латинской Америке

Обложка © Х / petehegseth

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о запуске операции Operation Southern Spear против наркотеррористов в Западном полушарии. Он подчеркнул, что соответствующий приказ президента Дональд Трамп уже выполнен, все силы мобилизованы.

Хегсет в своём посте в соцсети X рассказал, что приказ Трампа стал ответом на рост угроз в регионе: операция, возглавляемая SOUTHCOM (Южным командованием ВС США) и объединённой оперативной группой Southern Spear, направлена на разрушение преступных сетей, поставляющих наркотики, и защиту национальных интересов Америки.

«Президент Трамп отдал приказ действовать, и военное министерство выполняет его. Сегодня я объявляю об операции Southern Spear», – заявил Хегсет.

Он подчеркнул, что цель операции не просто борьба с трафиком, а именно устранение «наркотеррористов» и укрепление безопасности Америки в её «западном дворе»: «Мы будем защищать нашу родину от наркотиков, которые убивают наших людей».

Минюст США дал армии карт-бланш на бойню в Венесуэле
Ранее Life.ru писал, что Пит Хегсет сравнил нынешнюю геополитическую обстановку с 1939 годом, предупреждая о росте угроз и необходимости подготовки. По его словам, «угрозы растут, враги объединяются», но США готовы дать отпор.

