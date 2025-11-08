Шеф Пентагона сравнил текущую геополитическую ситуацию с 1939 годом

Глава Министерства войны США Пит Хегсет сравнил современную геополитическую обстановку с ситуацией на международной арене в 1939 году, предшествовавшей началу Второй мировой войны. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на мероприятии в Вашингтоне.

«Настал момент, как в 1939 году. Или, хотелось бы надеяться, как в 1981-м. Время растущей напряжённости: враги объединяются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это», — высказался руководитель военного ведомства Соединённых Штатов.

Хегсет подчеркнул необходимость активной подготовки для предотвращения военного конфликта и призвал к структурным преобразованиям в Пентагоне. Он отметил, что ранее Соединённые Штаты демонстрировали недостаточную оперативность в реагировании на внешние вызовы, а также выразил надежду на положительные изменения при эффективной работе всех звеньев оборонного комплекса.

Отдельно глава ведомства положительно оценил инициативы президента США Дональда Трампа, подписавшего четыре распоряжения, направленных на модернизацию системы военных закупок, стимулирование инноваций в оборонно-промышленном секторе, а также реформу процедур федеральных закупок и торговли вооружениями.

Ранее Соединённые Штаты уведомили союзников по Североатлантическому альянсу о сокращении своих войск в Европе. В частности, они предупредили Румынию о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек. Кроме того, Вашингтон хочет сократить военный контингент в трёх странах Восточной Европы. К середине декабря сокращения коснутся Болгарии, Венгрии и Словакии.