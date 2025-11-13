Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 09:06

Минюст США дал армии карт-бланш на бойню в Венесуэле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Американские военные получили правовой иммунитет при нанесении ударов по судам у берегов Венесуэлы. Соответствующую информацию опубликовала газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Согласно данным издания, Управление юрисконсульта Министерства юстиции США подготовило секретную записку летом 2024 года. В документе утверждается, что военнослужащие, участвующие в операциях против судов, предположительно перевозящих наркотики, не будут подвергаться судебному преследованию.

Представитель Минюста США пояснил, что такие удары осуществляются в соответствии с законами о вооружённых конфликтах и не считаются преступными. Военные обязаны выполнять приказы и не несут ответственности за их исполнение, даже если оно приводит к уничтожению гражданских судов и убийству мирных людей.

Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы к вторжению США
Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы к вторжению США

Напомним, что Белый дом на данный момент имеет три плана военных операций в Венесуэле. Один из них подразумевает прямое убийство президента страны Николаса Мадуро. При этом американский лидер Дональд Трамп всё ещё сомневается в целесообразности такой авантюры.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar