Минюст США дал армии карт-бланш на бойню в Венесуэле

Американские военные получили правовой иммунитет при нанесении ударов по судам у берегов Венесуэлы. Соответствующую информацию опубликовала газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Согласно данным издания, Управление юрисконсульта Министерства юстиции США подготовило секретную записку летом 2024 года. В документе утверждается, что военнослужащие, участвующие в операциях против судов, предположительно перевозящих наркотики, не будут подвергаться судебному преследованию.

Представитель Минюста США пояснил, что такие удары осуществляются в соответствии с законами о вооружённых конфликтах и не считаются преступными. Военные обязаны выполнять приказы и не несут ответственности за их исполнение, даже если оно приводит к уничтожению гражданских судов и убийству мирных людей.

Напомним, что Белый дом на данный момент имеет три плана военных операций в Венесуэле. Один из них подразумевает прямое убийство президента страны Николаса Мадуро. При этом американский лидер Дональд Трамп всё ещё сомневается в целесообразности такой авантюры.