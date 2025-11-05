Белый дом рассматривает три варианта военных операций в Венесуэле

Белый дом рассматривает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы, направленной на свержение президента Николаса Мадуро. Об этом говорится в публикации издания The New York Times.

Как отмечается в материале, первый вариант предполагает нанесение авиаударов по военным целям на территории Венесуэлы для ослабления поддержки Мадуро со стороны армии. Сторонники этого сценария считают, что он может вынудить президента Венесуэлы покинуть страну. В то же время критики считают, что подобные удары могут возыметь обратный эффект, сплотив военных вокруг Мадуро.

Второй вариант предусматривает отправку элитного спецподразделения «морских котиков» для захвата или уничтожения лидера латиноамериканской страны. Третий сценарий предполагает переброску в Венесуэлу американских силовиков, занимающихся борьбой с терроризмом, чтобы они захватили ряд стратегических объектов, включая аэропорты и нефтяные месторождения.

Ранее Life.ru писал о решении Вашингтона нанести удары по военным целям в Венесуэле, которые могут быть реализованы в скором времени. Президент США Дональд Трамп открыто признал факт санкционирования тайных операций ЦРУ в этой стране, однако категорически отрицает планы по физическому устранению лидера Венесуэлы. В ответ Мадуро охарактеризовал сложившуюся ситуацию как наиболее серьёзную угрозу вторжения за последние сто лет.